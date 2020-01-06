Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у Навечір'я Різдва Христового, 6 січня 2020 року, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового розділив Святу вечерю із людьми похилого віку.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

На вечерю зібралось понад 140 людей похилого віку із Києва, Київської, Житомирської, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей. Серед присутніх старенькі самотні, вимушено-переселені, люди з інвалідністю.

Свята вечеря розпочалася зі спільної молитви та привітального слова Блаженнішого Святослава, який висловив велику радість, що у Навечір'я Різдва має можливість бути разом із людьми похилого віку.

"Мені сьогодні випала особлива честь – привілей вітати усіх вас тут, у нашому Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві, щоби ми разом могли сісти за святкову Святу різдвяну вечерю", – сказав Блаженніший Святослав до гостей.

Він пригадав, що в Євангелії нам оповідають, як народився Христос, то мудреці зі Сходу прийшли та принесли нашому Спасителю свої скарби: ладан, миро і золото.

"Сьогодні наша Київська архиєпархія тут у соборі приносить до вертепу Христа золото. Бо тим золотом не є якийсь там метал дорогоцінний. Тим золотом є наші люди золотого віку. Це є найбільший скарб, який ми маємо, яким ми тішимося і сьогодні ми особливо хочемо вас принести у дар нашому новонародженому Спасителеві. І ми разом з вами на цілу Україну і на весь український світ із серця нашої Церкви сповіщаємо дуже гарну вістку: Христос народився! Славімо Його!", – відзначив Предстоятель.

Блаженніший Святослав розділив Святу вечерю із людьми похилого віку \ Фото: ugcc.tv

Читайте також: Різдвяне послання Митрополита Київського і всієї України Епіфанія

Глава УГКЦ також розділив з присутніми різдвяну просфору, підійшовши до кожного з благословенням та побажанням радісних Різдвяних свят.