Нацгвардійці зі Сходу долучилися до флешмобу "напиши листа Марківу"

Сержантський корпус 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України, що базується у Харкові, долучився до всеукраїнського флешмобу #НапишилистаМарківу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник пресслужби Східного територіального управління Нацгвардії Дмитро Образцов.

"Наші воїни на чолі з головним старшиною бригади Романом Самолюком у своєму листі хотіли показати, що старший сержант Віталій Марків не один, і його побратими підтримують його у складній ситуації. Ми бажаємо Віталію волі, терпіння і віри", - зазначив Образцов.

Також, за його словами, нацгвардійці теруправління із військової частини №3051, що на Сумщини, приєдналися до акції на підтримку Марківа. "Як вони пишуть, звертаючись до Марківа, ти один з нас, твій рідний колір - олива, у тебе гвардійське серце і незламна сила духу, на тебе чекає твоя родина, твого повернення чекає вся гвардійська родина, лишайся мужнім і сильним", - розповів Образцов.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Захист Марківа назвав вирок "політичним" і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Нещодавно співробітники Нацгвардії України запустили флешмоб на підтримку Марківа, закликавши всіх охочих писати листи українцю.

Фото: RFE/RL