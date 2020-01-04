До ПЦУ перейшли 600 парафій Московського патріархату

До ПЦУ вже приєдналися близько 600 парафій Московського патріархату, і в майбутньому має бути ще одна хвиля таких масових переходів.

Про це у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"Ми рухаємося в напрямку утвердження ПЦУ. Упродовж цього часу ми зміцніли, до нас приєдналися з боку Московського патріархату близько 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час. Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння", - сказав Епіфаній.

Він також додав, що впродовж минулого року відбулося дуже багато змін. В українській державі відбулося повністю перезавантаження української влади, починаючи від президента, завершуючи парламентом, урядом.

Епіфаній переконаний, що цьогоріч відбудеться визнання декількох інших помісних православних церков. "Ми маємо визнання з боку Елладської православної церкви, маємо визнання з боку Олександрійського патріархату, який є другим за честю після Вселенського патріарха в диптиху. Ці церкви відіграють важливу роль загалом у православному світі. І ми побачимо, що в наступному (розмова записувалась в останні дні грудня – ред.) році буде визнання також декількох інших помісних православних церков. Це вже незворотній процес", - зауважив Епіфаній.