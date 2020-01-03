Обмін на Донбасі, Шулявський міст після відпочинку й новорічні вогні

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Юлія Овсяннікова

В останні дні 2019 року відбувся обмін утримуваними особами з підконтрольними РФ бойовиками. В Україну повернули 76 осіб, які перебували в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, водночас готова була видати 141 особу, але 14 відмовилися повертатися на територію ОРДЛО. Зустріч звільнених із полону українських заручників Кремля в аеропорту "Бориспіль" (на фото) тривала майже півтори години.

Фото: Сергій Гудак

Початок тижня ознаменувався активною підготовкою українців до зустрічі Нового року. Хтось купував ялинки найрізноманітніших калібрів,

Фото: Андрій Скакодуб

…а Київський міський голова Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза на квадроциклі вирішив відкрити рух автотранспорту Шулявським мостом після довгострокової реконструкції.

Фото: Геннадій Мінченко

Головними ж локаціями для зустрічі нового 2020 року в столиці стали Софійська й Контрактова площі. Так, на Софійській площі в новорічну ніч святкували понад 100 тисяч киян та гостей міста, а на Контрактову площу (на фото) прийшли понад 40 тисяч людей. У КМДА зазначили, що новорічна ніч у столиці пройшла спокійно. Так, упродовж ночі до рятувальників не надійшло жодного виклику щодо надзвичайних ситуацій.

Фото: Павло Багмут

А вже наступного дня українці відзначили 111-ту річницю від дня народження лідера Організації українських націоналістів, символу українського спротиву – Степана Бандери. Так, у Києві провели традиційну смолоскипну ходу, яку також назвали маршем честі, гідності та свободи. Понад тисяча учасників зібралися у парку Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві, звідки вирушили до Майдану Незалежності.

Фото: Микола М’якшиков

У Дніпрі хода традиційно пройшла від площі біля ОДА до пам'ятника молодому Шевченку.

Фото: Юлій Зозуля

Також у перший день нового року українці вийшли на традиційні забіги. В Черкасах, наприклад, влаштували "Новорічний забіг обіцянок". За словами організаторів, це була можливість закрити біговий сезон, поставивши власний рекорд, зустріти 2020-й у компанії близьких людей та бігових друзів, зробити незабутні світлини й зарядитися позитивними емоціями на рік.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Військовослужбовець із собакою на КПВВ "Майорське", де відбувся обмін утримуваними особами між Україною та підконтрольними РФ бойовиками ОРДЛО на Донеччині.

Фото: Юлія Овсяннікова

Звільнена з полону бойовиків Анастасія Мухіна під час зустрічі в аеропорту "Бориспіль".

Фото: Юрій Рильчук

Відновлений після повені у 2018 році металевий міст через річку Чечва на автомобільній дорозі Пійло – Довге – Калуське на Івано-Франківщині.

Фото: Андрій Скакодуб

Робітник під час відкриття руху автотранспорту новим Шулявським мостом у Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Святкова ілюмінація на одній із вулиць Харкова.

Фото: Юрій Рильчук

Учасники ювілейного концерту "Театр. Епоха" з нагоди 80-річчя Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Тіні гімнасток під час новорічної вистави на воді "Дід Мороз і сім гномів" за участю майстрів синхронного плавання в Харкові.

Фото: Сергій Гудак

Мініскульптура помічника святого Миколая в Ужгороді.