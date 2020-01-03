Обмін на Донбасі, Шулявський міст після відпочинку й новорічні вогні
В останні дні 2019 року відбувся обмін утримуваними особами з підконтрольними РФ бойовиками. В Україну повернули 76 осіб, які перебували в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, водночас готова була видати 141 особу, але 14 відмовилися повертатися на територію ОРДЛО. Зустріч звільнених із полону українських заручників Кремля в аеропорту "Бориспіль" (на фото) тривала майже півтори години.
Початок тижня ознаменувався активною підготовкою українців до зустрічі Нового року. Хтось купував ялинки найрізноманітніших калібрів,
…а Київський міський голова Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза на квадроциклі вирішив відкрити рух автотранспорту Шулявським мостом після довгострокової реконструкції.
Головними ж локаціями для зустрічі нового 2020 року в столиці стали Софійська й Контрактова площі. Так, на Софійській площі в новорічну ніч святкували понад 100 тисяч киян та гостей міста, а на Контрактову площу (на фото) прийшли понад 40 тисяч людей. У КМДА зазначили, що новорічна ніч у столиці пройшла спокійно. Так, упродовж ночі до рятувальників не надійшло жодного виклику щодо надзвичайних ситуацій.
А вже наступного дня українці відзначили 111-ту річницю від дня народження лідера Організації українських націоналістів, символу українського спротиву – Степана Бандери. Так, у Києві провели традиційну смолоскипну ходу, яку також назвали маршем честі, гідності та свободи. Понад тисяча учасників зібралися у парку Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві, звідки вирушили до Майдану Незалежності.
У Дніпрі хода традиційно пройшла від площі біля ОДА до пам'ятника молодому Шевченку.
Також у перший день нового року українці вийшли на традиційні забіги. В Черкасах, наприклад, влаштували "Новорічний забіг обіцянок". За словами організаторів, це була можливість закрити біговий сезон, поставивши власний рекорд, зустріти 2020-й у компанії близьких людей та бігових друзів, зробити незабутні світлини й зарядитися позитивними емоціями на рік.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Військовослужбовець із собакою на КПВВ "Майорське", де відбувся обмін утримуваними особами між Україною та підконтрольними РФ бойовиками ОРДЛО на Донеччині.
Звільнена з полону бойовиків Анастасія Мухіна під час зустрічі в аеропорту "Бориспіль".
Відновлений після повені у 2018 році металевий міст через річку Чечва на автомобільній дорозі Пійло – Довге – Калуське на Івано-Франківщині.
Робітник під час відкриття руху автотранспорту новим Шулявським мостом у Києві.
Святкова ілюмінація на одній із вулиць Харкова.
Учасники ювілейного концерту "Театр. Епоха" з нагоди 80-річчя Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.
Тіні гімнасток під час новорічної вистави на воді "Дід Мороз і сім гномів" за участю майстрів синхронного плавання в Харкові.
Мініскульптура помічника святого Миколая в Ужгороді.