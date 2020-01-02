Прокурори у справах Майдану проходять співбесіду в Офісі генпрокурора

В Офісі генерального прокурора тривають співбесіди щодо затвердження на адміністративні посади. Зокрема, кваліфікаційну атестацію проходять прокурори з минулої прокурорської групи, які розслідували масові розстріли на Майдані: Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов.

Про це hromadske повідомив прокурор Земсков.

За його словами, результати співбесіди повідомлять пізніше особисто або одразу оприлюднять на сайті Офісу генпрокурора. Загалом у списку прокурорів, що запрошені сьогодні на співбесіду, понад 30 осіб.

Раніше співбесіду успішно пройшов прокурор Олексій Донський.

Водночас, як раніше повідомляла адвокат Євгенія Закревська, представники родин Героїв Небесної сотні вимагали замінити склад прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», яких обвинувачують у розстрілах на Інститутській у 2014 році, відповідне звернення вони направили до генерального прокурора.

Також вони вимагали не затверджувати прокурора з нової групи Сергія Куцого на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013-2014 роках.

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Крім того, наполягали на відстороненні від участі у кримінальних провадженнях у справах Майдану групи нових прокурорів - Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна.

Як повідомлялося, з 2 січня в Україні діє вже не Генпрокуратура, а Офіс генерального прокурора. Він охоплює 12 департаментів та 8 окремих управлінь. В Офісі працюватимуть 1,5 тисячі службовців замість 2,5 тисячі, які працювали у ГПУ.

Фото: Андрій Осадчук