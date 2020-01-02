В Україні розпочав роботу Офіс генпрокурора

“2 січня 2020 року розпочав роботу Офіс генерального прокурора. Щоб бути в курсі новин і подій Офісу, відвідуйте наш оновлений сайт: gp.gov.ua”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Офіс генерального прокурора створено на місці ліквідованої Генеральної прокуратури України в межах реформування системи, розпочатої у вересні 2019 року, з метою підвищення суспільної довіри до прокуратури.

Новостворений Офіс міститиме 12 департаментів, вісім окремих управлінь і дві спеціалізовані прокуратури. Загалом у відомстві працюватимуть 1500 співробітників.

При цьому у пресслужбі додали, що 20 січня розпочнеться прийом документів від кандидатів з-поза системи органів прокуратури на більше 200 вакансій в Офісі генерального прокурора.

Водночас у відомстві зазначили, що провели переатестування прокурорів та звільнили тих співробітників, які не змогли скласти тести.

Читайте також: Рябошапка обговорив перехід у ДБР трьох десятків слідчих Генпрокуратури

“За два з половиною місяці проведено тестування на знання законодавства, загальні здібності, здатність вирішувати практичні завдання проведено перевірку на доброчесність прокурорів. За результатами цих процедур із 1339 прокурорів Генеральної прокуратури лише 610 подолали атестацію. 55% прокурорів залишили органи прокуратури”, - наголосили у відомстві.