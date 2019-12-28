Рябошапка обговорив перехід у ДБР трьох десятків слідчих Генпрокуратури

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка обговорив з т.в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою деталі переходу трьох десятків слідчих.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури.

“У п’ятницю, 27 грудня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка разом зі своїми заступниками провів нараду з тимчасовим виконувачем обов'язків Директора Державного бюро розслідувань Іриною Венедіктовою щодо переходу до ДБР слідчих і прокурорів ГПУ у справах про злочини, пов’язані з масовими протестами у 2013-2014 роках. Зокрема, було обговорено деталі завершення цього процесу і питання, пов’язані зі станом розслідування справ Майдану”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, близько 30 працівників Генпрокуратури, які вели розслідування "справ Майдану", планували перейти до Державного бюро розслідувань.