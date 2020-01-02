Субсидія, коли живеш “у приймах”: Мінсоцполітики пояснило нюанси

Під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя незалежно від їхнього місця реєстрації.

Про це йдеться в роз’ясненні Міністерства соціальної політики на сторінці у Facebook.

“Субсидія призначається і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб, які проживають в селі чи селищі, яким виповнилося 60 років”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну № 848, житлова субсидія призначається, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства.

Так, до складу домогосподарства входять особи, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії.

Також у Мінсоцполітиці повідомляють, що під час призначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства у разі, коли адреса їхнього зареєстрованого (фактичного) місця проживання відмінна від адреси домогосподарства.

При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.