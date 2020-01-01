Поліція отримала понад 2,7 тисячі викликів у новорічну ніч

Новорічна ніч в Україні пройшла без особливих порушень публічної безпеки.

Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці в Facebook.

"На нічну зміну заступило 2040 охоронців порядку. Ми гарантували публічну безпеку та правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у новорічну ніч правоохоронці опрацювали 2716 викликів, з яких 335 – про порушення тиші.

"Нічна зміна пройшла без особливих порушень публічної безпеки нашими громадянами", - констатували патрульні.

Фото: Facebook Патрульної поліції України