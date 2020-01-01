Поліція отримала понад 2,7 тисячі викликів у новорічну ніч
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Укрінформ
Новорічна ніч в Україні пройшла без особливих порушень публічної безпеки.
Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці в Facebook.
"На нічну зміну заступило 2040 охоронців порядку. Ми гарантували публічну безпеку та правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у новорічну ніч правоохоронці опрацювали 2716 викликів, з яких 335 – про порушення тиші.
"Нічна зміна пройшла без особливих порушень публічної безпеки нашими громадянами", - констатували патрульні.
Фото: Facebook Патрульної поліції України