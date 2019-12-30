Цьогоріч понад 2 тисячі дітей-сиріт отримали житло — Мінсоцполітики

Завдяки плідній співпраці Міністерства соціальної політики України та місцевої влади в останні дні 2019 року вдалося забезпечити житлом 313 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

“Враховуючи попередні квартири, а також 13 будинків для дитячих будинків сімейного типу та 8 будівель для малих групових будинків (для дітей з інвалідністю), сукупно у 2019 році ми забезпечили житлом понад 2 тис. дітей-сиріт! Це один із найвищих показників за останні роки!” - написала міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook.

Як відзначила очільниця відомства, нинішні показники удвічі перевищують цифри за минулі роки.

“Якщо показати це суто на прикладах квартир, то в 2019 році ми забезпечили житлом 1962 дитини. При цьому в 2018 році цей показник складав 829, а в 2017 – 468 квартир. Тобто це зростання у понад два рази”, - підкреслила Соколовська.

Міністр соціальної політики подякувала за співпрацю департаментам соцзахистів і управлінням захисту дітей по всій Україні і заявила, що в 2020 році відомство планує запровадити багато нових ініціатив.