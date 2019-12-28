В Україну доставили понад 360 тисяч доз вакцини від кору, паротиту та краснухи

Цього тижня в Україну на замовлення МОЗ доправлено 363 400 доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Цього тижня в Україну на замовлення Міністерства охорони здоров'я приїхало 363 400 доз вакцини проти кору, краснухи та паротиту. Вакцини були закуплені за кошт державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, прибула остання в цьому році партія доз вакцин КПК “Пріорикс” бельгійського виробництва GSK (GlaxoSmithKline). Їх якнайшвидше направлять у регіони. Вакцина “Пріорикс” прекваліфікована ВООЗ. Ця процедура передбачає, що препарат відповідає найвищим європейським оцінкам якості. Список прекваліфікованих препаратів можна знайти за посиланням.

Всього цього року Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) доставлено 1,7 млн вакцин проти кору, краснухи та паротиту.

«Щеплення допомагають захиститися від багатьох хвороб, тому ми маємо за мету, щоб у кожному регіоні і в кожному пункті їх була достатня кількість. Сьогодні на замовлення МОЗ ми отримуємо чергову поставку вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Ця партія вакцин дозволить продовжити планові щеплення діткам на 12 місяці життя та шестирічок. Також вакцини будуть використовуватись для реагування на спалах кору, який триває в Україні з 2017 року. Цей спалах кору ще раз показав наслідки безпідставного ігнорування планових щеплень, тому закликаю всіх ще раз переглянути вакцинальний статус своїх дітей і свій особисто та надолужити пропущені щеплення» - зазначила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Як інформує МОЗ, щеплення можна отримати безоплатно у державних закладах охорони здоров’я або приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров’я України. Безоплатно щепитися можуть усі діти, а також дорослі, які не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про вакцинацію від кору.

З початку року на кір в Україні захворіли більше 57 000 людей. З початку спалаху, що триває з 2017 року, внаслідок хвороби померла 41 людина, включаючи 25 дітей.

Кір - дуже заразне вірусне захворювання, яке поширюється повітряно-крапельним шляхом. Для того, щоб вірус не розповсюджувався, щепленням мають бути захищені більше 95% людей.