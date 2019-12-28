Кабмін затвердив вартість операцій з трансплантації органів

Уряд затвердив вартість операцій з трансплантації органів.

Відповідну постанову Кабінету міністрів від 18 грудня оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, вартість алотрансплантації нирки (від живого донора або донора-трупа) визначено на рівні 323 798 грн., АВО-несумісна алотрансплантація нирки - 721 230 грн.

Трансплантація серця/комплексу “серце-легені” або після перенесеної трансплантації серця/комплексу “серце-легені” коштуватиме 535 280 грн, пересадка печінки/частини печінки ― реципієнт - 855 039 грн.

Алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом коштуватиме 1 360 141, 36 грн, аутологічна трансплантація - 1 308 393,3 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів продовжив пілотний проєкт із трансплантації на 2020 рік.

Верховна Рада 20 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".