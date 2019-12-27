Апеляційні скарги у справі ексберкутівців розглянуть вже 28 грудня о 10 годині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні оголошується перерва до завтра до 10 години", - сказала головуюча суддя Васильєва.

До цього представники потерпілих і самі потерпілі вчергове попросили про перерву, щоб належне підготуватися до засідання, на цей раз хоча б до ранку. Суд на цей раз задовільнив клопотання.

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У кінці засідання активісти заспівали Гімн України.

Як повідомлялося, Святошинський райсуд розглядає по суті справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут": Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

За даними ГПУ, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

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У лютому минулого року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 49 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.