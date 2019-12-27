НАБУ і СБУ проводять обшуки в Адміністрації морських портів

НАБУ і СБУ проводять обшуки в Адміністрації морських портів

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Укрінформ
Детективи Національного антикорупційного бюро разом зі співробітниками Служби безпеки проводять обшуки у приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”, його філіях та за місцем проживання посадовців АМПУ в Києві, Одесі та Одеській обл.”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі дії проходять у ході розслідування справи стосовно можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.

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Справа порушена за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з весни 2019 року за матеріалами СБУ.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

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