Верховний Суд відмовився відкрити справу за скаргою на блокування 17 сайтів

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду відмовив мобільним операторам Vodafone Україна, "Київстар" та ТОВ "Видавництво Український медіа дім" у відкритті касаційних проваджень в справі про блокування 17 сайтів.

Відповідні ухвали (ухвала 1, ухвала 2, ухвала 3) оприлюднені в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 липня 2019 року задоволено клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України та накладено арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні вебресурсів зазначених в цій ухвалі. Зазначені судові рішення не можуть бути предметом розгляду суду касаційної інстанції. Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою", - йдеться в ухвалах.

Як повідомлялося, 23 липня 2019 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України та наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Інтернет при використанні 17 вебресурсів. Метою для застосування такого заходу називалася необхідність збереження речових доказів.

Також, Печерський райсуд Києва в рамках кримінальної справи №757/38387/19-к прийняв рішення про блокування сайту enigma.ua і ще 16 сайтів, серед яких розділ "Блоги" сайту "Кореспондент", портал informator.news і інші. Рішенням Печерського райсуду операторів і провайдерів телекомунікацій "ВФ Україна" (Vodafone), "Київстар", "Лайфселл", "Воля-Кабель", ТОВ "Комерційна Логістика" (Тріолан), "Укртелеком", "Інтертелеком", "Датагруп", "Мережа Ланет", "Фарлеп-Інвест" ("Вега"), "Фрінет", "Тенет" і "Мега Лінк" зобов'язали закрити доступ до вказаних ресурсів.

Читайте також: Верховний Суд підтвердив правомірність ліквідації банку Михайлівський

Пізніше низка провайдерів телекомунікацій, зокрема, "Укртелеком", ТОВ "Мега Лінк", ПАТ "Київстар" звернулися до суду з апеляційною скаргою. Заявники просили роз'яснити спосіб виконання ухвали Печерського райсуду. Проте, апеляційний суд не знайшов підстав для задоволення указаних заяв, оскільки фактично заявники просили роз'яснити не судове рішення, а порядок його виконання.