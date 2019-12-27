Верховний Суд підтвердив правомірність ліквідації банку Михайлівський

Верховний Суд підтвердив правомірність визнання неплатоспроможним та ліквідацію банку Михайлівський.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"24 грудня 2019 року Верховний Суд завершив розгляд справи за позовом власника ПАТ «Банк Михайлівський» ТОВ «Екоспіан» та ухвалив рішення, яким касаційну скаргу власника банку залишив без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції про відмову в позові – без змін", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Київський апеляційний адміністративний суд своєю постановою від 7 серпня 2017 року скасував рішення попередньої інстанції та відмовив у задоволенні позовних вимог ТОВ «Екоспіан» до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправними та скасування рішень про визнання банку неплатоспроможним, запровадження тимчасової адміністрації, відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Своїм рішенням Верховний Суд поставив крапку в багаторічній судовій тяганині, визнавши правомірними рішення Нацбанку та Фонду гарантування вкладів щодо визнання неплатоспроможним і ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський». Рішення Верховного Суду остаточне і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня 2016 року Нацбанк визнав ПАТ «Банк Михайлівський» неплатоспроможним, після чого Фондом гарантування вкладів було запроваджено тимчасову адміністрацію і розпочато процедуру виведення банку з ринку.

12 липня 2016 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, на виконання якого Фондом гарантування вкладів було розпочато процедуру його ліквідації.

За підсумками інвентаризації активів ПАТ «Банк Михайлівський» встановлено, що він не здатний задовольнити навіть 5% вимог своїх кредиторів, а відтак, є повністю неплатоспроможним.

З початку процедури виведення ПАТ «Банк Михайлівський» з ринку Фонд відшкодував 2,5 млрд грн вкладникам та особам, що законом прирівняні до вкладників як потерпілі від зловживань у сфері банківських та інших фінансових послуг.