Держміграційна служба з 1 січня змінює реквізити для оплати адмінпослуг

Державна міграційна служба України (ДМС) змінює з 1 січня 2020 року платіжні реквізити для оплати адміністративних послуг.

Оплату на нинішні рахунки можна буде здійснити лише до 29 грудня поточного року. Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Оплата адміністративних послуг, здійснена на раніше діючі розрахункові рахунки ДМС після 29.12.2019 року, зараховуватися не буде (у зв’язку з закриттям цих рахунків). Якщо ж ви здійснили оплату адмінпослуг на старі рахунки до 29.12.2019, хвилюватися не варто – це не вплине на надання послуги” - зазначили у відомстві.

Це пов’язано з тим, що міграційна служба переходить на використання міжнародних номерів банківських рахунків (IBAN).

У ДМС наголошують, що використання IBAN дозволить уніфікувати національні банківські стандарти із загальновизнаними світовими, зробити оформлення розрахункових документів більш простим і зручним, уникати помилок у реквізитах рахунків завдяки їхньому скороченню у розрахункових документах.

Нові платіжні реквізити буде розміщено на інформаційних стендах у територіальних підрозділах ДМС. Відповідні зміни буде внесено у роботу електронного сервісу «Платіжні реквізити».