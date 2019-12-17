В ДМС сказали, скільки біометричних закордонних паспортів вже оформили українці

В Україні вже оформлено 14 мільйонів 200 тисяч біометричних закордонних паспортів.

Про це повідомив в інтерв'ю “Європейській правді” голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

“Біометричних закордонних паспортів оформлено 14 мільйонів 200 тисяч. Але одна людина має право мати два паспорти; також у декого швидко закінчуються сторінки, а у дітей, які оформлювалися у 2015 році, вже сплив термін дії паспорта. Тому ми приблизно використовуємо коефіцієнт, що людей – десь на 25% менше, ніж виданих документів”, - зазначив він.

За словами Соколюка, черг для оформлення такого документа наразі немає взагалі.

Утім, додав керівник ДМС, вже розроблені зміни до закону, щоб громадянин мав можливість швидкого оформлення паспорта.

“У Києві буде виготовлення паспорта за один день: сьогодні оформили, завтра отримали. Для обласних центрів це буде три робочі дні, бо швидше логістика не встигає”, - сказав він.

Соколюк запевнив, що ця послуга буде трохи дорожчою, але вартість "буде не захмарна".

“А ще ми зараз робимо пропозицію оформлення за один візит до ДМС двох документів – ID-картки та закордонного паспорта. Це буде за зменшеною вартістю, тому що ми фотографуємо один раз, відбитки беремо один раз. Тобто процедура по часу буде швидшою, а вартість для людини – нижчою”, - розповів керівник ДМС.