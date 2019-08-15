Біометричний паспорт дитині можна оформити від її народження - МВС

"Плануєте подорож за кордон з дитиною? Не знаєте, як оформити малюку біометричний паспорт? Зробити це можна від самого народження. Дійсний документ протягом 4 років", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що забрати готовий біометричний паспорт дитини може один з батьків (зі своїм паспортом та свідоцтвом про народження дитини) або інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності.

За даними відомства, вартість дитячого закордонного паспорта складає 682 грн за 20 робочих днів, прискорений варіант - 1034 грн за 7 робочих днів.

"Сфотографуватися на паспорт можна й в міграційній службі при подачі документів. Але якщо у вашої дитини (віком до 12 років) з фотографуванням виникають проблеми: лякається фотоспалаху, не може всидіти на місці, не закривати очей більше 2 секунд, самостійно принесіть нам (в ДМС - ред.) одну фотокартку", - уточнюється у повідомленні.

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Серед вимог до фото - розмір 10х15 сантиметрів; зображено 70% обличчя; білий фон, ніяких сторонніх предметів; чіткі контури; без дефектів.

До фото потрібно долучити такі документи: оригінал свідоцтва про народження; ІПН (якщо є); паспорт одного з батьків.