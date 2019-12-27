НАЗК отримало доступ до всіх реєстрів та баз даних для перевірки декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало доступ до усіх реєстрів та баз даних, необхідних для перевірки декларацій в автоматизованому режимі.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК спільно з адміністратором реєстрів Міністерства юстиції провели заходи із тестування автоматизованого доступу до Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Державного реєстру актів цивільного стану громадян",- йдеться у повідомленні.

Так, за результатами проведеного тестування впроваджено автоматизований доступ до зазначених реєстрів у промисловому середовищі із використанням захищених каналів зв’язку Національної системи конфіденційного зв’язку.

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Національне агентство має доступ до усіх 16 реєстрів та баз даних, необхідних для перевірки декларацій в автоматизованому режимі.