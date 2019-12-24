Справа Шеремета: адвокат каже, що на Кузьменко в ІТТ не тиснуть

Підозрювана у причетності до вбивства Павла Шеремета лікарка Юлія Кузьменко перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, тиск на неї не чиниться.

Про це її адвокат Владислав Добош сказав на брифінгу після засідання суду, який ухвалив рішення залишити Кузьменко під вартою, повідомляє Укрінформ.

“Якби я дізнався, що на неї чиниться будь-який тиск, громадськість одразу би дізналася”, - сказав Добош.

За його словами, Кузьменко перебуває в ІТТ тому, що "хтось в МВС вирішив, що вона має бути під заходами безпеки, і відповідно, її треба тримати в ІТТ”.

Адвокат також зазначив, що з його підзахисною в ІТТ провели допит.

“З нею був проведений допит, нами ініційований. Вона дала свідчення. Ці свідчення перевіряються. Відповідно, були перевірені інші особи, щоб підтвердити правдивість її слів. Я знаю, що підтверджено правдивість її слів”, - підкреслив Добош.

Коментуючи результати сьогоднішнього судового засідання, Добош наголосив, що його підзахисна мала беззаперечне алібі, яким суд “брутально знехтував”. Зміна запобіжного заходу для Юлії Кузьменко, на його переконання, не зашкодила би слідчим діям.

Він також нагадав, що за Юлію Кузьменко були готові поручитися 55 людей.

За словами адвоката, те, що відбувається нині довкола справи Шеремета, є свідченням того, що "в Україні сьогодні вмерли права людини”.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд міста Києва 24 грудня залишив під вартою підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікарку Юлію Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош повідомив, що 19 і 20 липня 2016 року його підзахисна перебувала вдома з сином. Це алібі підтвердив і її колишній чоловік. Адвокат просив застосувати до Кузьменко запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня були проведені обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжні заходи: Яні Дугарь - у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.