Зеленський назвав умову реалізації житлових програм для ветеранів і переселенців

Президент України Володимир Зеленський закликав скоординувати зусилля державної влади та органів місцевого самоврядування для запуску державних програм, спрямованих на забезпечення житлом учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це Зеленський говорив під час засідання Ради розвитку громад та територій, повідомляє пресслужба глави держави.

«Щоб реалізувати ці державні програми, головне завдання – скоординувати зусилля державної влади та органів місцевого самоврядування», – наголосив Президент.

Зеленський нагадав, що в листопаді було вирішено запустити програму кредитування, яка передбачає довгострокову державну позику під 3% річних на термін до 20 років при мінімальному власному внеску позичальника до 6% від вартості житла.

Зі свого боку міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда наголосила, що забезпечення житлом є механізмом соціалізації та інтеграції до нормального життя і ветеранів, і ВПО.

«У нас так склалося до приходу у владу нашої команди, що до ветеранів і внутрішньо переміщених осіб постійно ставилися, як до певного тягаря для держави. Це – неправильно», – зауважила Коляда.

За її словами, житла потребують майже 80 тис. ветеранів та 400 родин внутрішньо переміщених осіб.

Також Коляда зазначила, що Мінветеранів уже розробило концепцію державної цільової програми щодо забезпечення житлом ветеранів і ВПО, яку скеровано на погодження з усіма необхідними органами влади.

За результатами засідання Президент України зазначив, що розробленої урядом програми кредитування доступного житла недостатньо. Адже таким чином не вирішується, наприклад, проблема черг на житло для воїнів-інтернаціоналістів. Глава держави впевнений, що можна за рік закрити це питання, якщо одночасно реалізовувати програми як на державному, так і на місцевому рівнях.

«Ми хотіли з самого початку, пані Оксано, звернутися до всіх мерів і голів ОДА, щоб вони допомогли знайти місця та нерухомість. Щоб ви проговорили на своєму рівні з головними будівельними підрядниками й пішли назустріч людям», – зазначив Зеленський.

Також Президент заявив, що повинні існувати програми кредитування і для працевлаштованих, і для тих, хто не має змоги оплатити позику.

«Хочу, щоб ми з вами на рівні голів ОДА у ваших областях взяли інформацію з кожного міста, де можна побудувати таке житло. У деяких випадках воно має бути навіть безкоштовним. Упевнений, що це можна зробити», – наголосив Президент.

Він закликав підготувати таку інформацію до кінця січня.