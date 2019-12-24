Коляда: 241 родина загиблих захисників не забезпечена житлом

241 родина загиблих захисників України потребує вирішення житлового питання.

Про це на засіданні Ради розвитку громад та територій заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу звернутись, особливо до представників облдержадміністрацій. У нас в Україні ще 241 родина загиблих наших захисників не забезпечена житлом. Це має бути першочерговим вашим і нашим завданням", - сказала Коляда.

При цьому міністр заявила, що вона готова "виступати партнером у лобіюванні інтересів на рівні уряду".

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Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня на рахунки Державного фонду підтримки молодіжного житлового будівництва надійшли кошти, передбачені на програми забезпечення житлом ветеранів АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб.