Коляда: 241 родина загиблих захисників не забезпечена житлом
Укрінформ
241 родина загиблих захисників України потребує вирішення житлового питання.
Про це на засіданні Ради розвитку громад та територій заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я хочу звернутись, особливо до представників облдержадміністрацій. У нас в Україні ще 241 родина загиблих наших захисників не забезпечена житлом. Це має бути першочерговим вашим і нашим завданням", - сказала Коляда.
При цьому міністр заявила, що вона готова "виступати партнером у лобіюванні інтересів на рівні уряду".
Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня на рахунки Державного фонду підтримки молодіжного житлового будівництва надійшли кошти, передбачені на програми забезпечення житлом ветеранів АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб.