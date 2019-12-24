Одного з обвинувачених у теракті в Харкові готували на обмін — адвокат

Одного з обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року у Харкові, де загинули 4 людини і 9 постраждали, готували на обмін утримуваними особами.

Про це журналістам розповів адвокат Ігор Нагорний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо включення мого підзахисного Володимира Дворнікова до переліку осіб на обмін говорилося ще у вересні. Він сам підтвердив мені, що були переговори по списку на обмін, і що він включений, як і інші особи", - зазначив адвокат.

За його словами, на сьогодні впевненості в тому, що він включений до списку, немає. "Захисники не мають доступу до списку на обмін і не впливають на його склад", - пояснив адвокат.

За даними представника потерпілих під час теракту біля Палацу спорту Олега Головкова, станом на 23 грудня у справі допитані всі свідки і експерти, вивчені всі матеріали досудового розслідування: "Для закінчення судового розгляду необхідно два-три судові засідання".

Як повідомляв раніше Укрінформ, 24 грудня група активістів прибула в будівлю Фрунзенського райсуду Харкова, де слухають справу щодо теракту біля Палацу спорту, протестуючи проти того, щоб обвинувачених у справі про теракт обмінювали.

За словами Головкова, не виключено, що обвинуваченим, які знаходяться під вартою, може бути змінений запобіжний захід на той, що не пов'язаний з перебуванням в СІЗО.

26 вересня адвокат потерпілих у результаті теракту біля Палацу спорту Олег Головков заявив журналістам, що є дані про можливий обмін трьох винних у теракті біля Палацу спорту.

22 лютого 2015 року під час ходи біля Палацу спорту, присвяченої пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО, стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. В результаті теракту загинули 4 людини і 9 отримали поранення. 26 лютого співробітники Служби безпеки України за підозрою в скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт повинні були отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було спрямовано до Фрунзенського райсуду Харкова, їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачені відмовилися визнати провину.

У понеділок під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи було досягнуто домовленості про обмін утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.