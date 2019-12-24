Для українців запустять курси з цифровізації у форматі серіалу

Міністерство цифрової трансформації з 21 січня 2020 року запускає курси з цифровізації, які будуть зроблені за принципом серіалу.

Про це продюсер освітніх проєктів Мінцифри Віталій Співачук заявив на брифінгу 24 грудня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми подумали, чому б не використовувати елементи зі звичних телеформатів та принципи серіальності всередині курсів. Формат, на якому зупинилися, - це формат студії, до якої селебріті запрошують у гості експертів і ставлять актуальні запитання від українців", - сказав він.

Співачук наголосив, що базовий курс ділиться на три сезони, і у кожного буде свій ведучий: Ольга Сумська, Надія Матвеєва та Руслан Ханумак.

Він уточнив, що "освітні серіали" будуть перекладені українською, російською, а також жестовою мовами.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації у наступному році хоче навчити цифровій грамотності шість мільйонів українців.