Конституційний Суд відкрив два провадження за поданнями Денісової

Конституційний Суд відкрив провадження щодо умов пенсійного забезпечення держслужбовців, а також щодо обов'язкової сплати ЄСВ підприємцями та самозайнятими особами, які тимчасово не отримують прибутку.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Конституційним Судом України відкриті провадження за моїми конституційними поданнями щодо захисту конституційних прав громадян", - написала вона.

Зокрема, уточнила омбудсмен, відкрито конституційне провадження у справі щодо умов пенсійного забезпечення державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також стосовно поновлення права цим категоріям службовців на перерахунок пенсій.

Крім того, зазначила Денісова, КСУ відкрив провадження у справі щодо обов'язкової сплати ЄСВ фізичними особами-підприємцями та самозайнятими особами, які тимчасово не отримують прибутку. "Це подання обумовлено захистом економічних та соціальних прав представників малого бізнесу та забезпеченням соціальної справедливості", - зауважила вона.

Омбудсмен нагадала, що ці конституційні подання були зроблені у листопаді 2019 року.