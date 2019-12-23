Справа про вбивство 5-річного Кирила Тлявова дійшла до суду

Прокуратура Київщини направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

“Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства 5-річного хлопчика у м. Переяслав-Хмельницький за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.

Внаслідок одного із здійснених пострілів малолітній дитині заподіяно смертельне поранення. За даними слідства двоє із зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня до реанімаційного відділення КНП «Переяслав-Хмельницька ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою, переломом скроневої кістки.

3 червня дитина померла.

Раніше, за повідомленням поліції, 31 травня під час прогулянки 5-річний хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.

Проте, за інформацією ДБР, під час оперативного медичного втручання у хлопчика було виявлено проникаюче вогнепальне поранення голови.

У поліції зазначали, що вжитими заходами слідчих та оперативних працівників поліції вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Після трагедії начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку.