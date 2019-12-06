ДБР завершило досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова

Слідчі Державного бюро розслідування завершили досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова.

Про це поінформував директор Державного бюро розслідування Роман Труба в Telegram.

“Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства Кирила Тлявова. Сторона обвинувачення визнала докази, що зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних – всіх, хто був учасником тієї трагічної події”, - зазначив Труба.

За його словами, далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду.

“Там оберуть покарання для цих осіб. Вірю, воно буде справедливим”, - вважає директор ДБР.

Як повідомлялося, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція інформувала, що під час прогулянки хлопчик упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування встановило, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру.

17 вересня Труба обіцяв, що досудове розслідування у справі про вбивство Кирила Тлявова буде завершено за 1-2 місяці.