Безперешкодний доступ Червоного Хреста до ув'язнених: закон опублікували у “Голосі України”

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту" опублікований в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Текст закону також оприлюднений на сайті видання.

Закон надає представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста право безперешкодного доступу до осіб, взятих під варту.

Закон доповнює частиною 5 статтю 12 закону "Про попереднє ув'язнення", згідно з якою представникам МКЧХ побачення з особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості, у випадках та відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, у вільний від виконання слідчих дій та судових засідань час.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту» № 372-IX Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року. Президент підписав його 19 грудня.