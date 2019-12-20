Справа Шеремета: фігурант “Електрик” каже, що телефонну розмову вирвали з контексту

Фігурант справи убивства Павла Шеремета Петро Киян з позивним “Електрик” стверджує, що його телефонна розмова, яку демонструвало слідство під час презентації результатів у даній справі, є вирваною з контексту.

Про це він сказав у коментарі журналістам у Апеляційному суді міста Києва, де у п’ятницю розглядається апеляції на обрання запобіжного заходу арештованій у даній справі лікарю Юлії Кузьменко.

“Усі ті тексти, які ви почули на брифінгу, це були окремі слова. Якщо опублікують повністю всі телефонні розмови, то ви почуєте, що вони жодного відношення не мають ні до даної справи, ні до інших кримінальних проваджень. Я на емоціях виїхав з будинку, телефонна розмова відбувалася в машині. Якщо вони опублікують повністю цю розмову, то ви почуєте, що мова йде про домашню сварку, яка жодного відношення не мала до даної справи”. - запевняє він.

Киян також зазначив, що його не викликали на допит у даній справі і не повідомляли про підозру у причетності до вчинення злочину.

При цьому його адвокат додав, що написав заяву на ім’я слідчого, у якій зазначив про готовність Кияна надати свідчення і взяти участь у слідчих діях.

Як повідомлялося, Апеляційний суд міста Києва 20 грудня розглядає апеляційну скаргу на запобіжний захід від підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.