Коломойський очолив наглядову раду

Коломойський очолив наглядову раду "1+1"

Укрінформ
Бізнесмен Ігор Коломойський очолив Наглядову раду ТОВ “ТРК “Студія 1+1”.

Про це повідомляє Група 1+1 медіа.

"Новим головою правління 1+1 медіа та генеральним директором 1+1 медіа призначено директора напрямку платного телебачення та виконавчого директора медіагрупи Ярослава Пахольчука. Олександр Ткаченко залишається почесним президентом 1+1 медіа", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Коломойський очолив наглядову раду “1+1” як головний акціонер групи.

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