Коломойський очолив наглядову раду "1+1"
Укрінформ
Бізнесмен Ігор Коломойський очолив Наглядову раду ТОВ “ТРК “Студія 1+1”.
Про це повідомляє Група 1+1 медіа.
"Новим головою правління 1+1 медіа та генеральним директором 1+1 медіа призначено директора напрямку платного телебачення та виконавчого директора медіагрупи Ярослава Пахольчука. Олександр Ткаченко залишається почесним президентом 1+1 медіа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Коломойський очолив наглядову раду “1+1” як головний акціонер групи.