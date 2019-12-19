Горковенко може подати апеляцію, аби поновитися на посаді члена Нацради

Володимир Горковенко має намір дочекатися оприлюднення результативної частини рішення, яким Верховний Суд визнав протиправним і скасував указ щодо скасування його призначення членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Та розглядає можливість подавати апеляції, аби потім мати змогу законно поновитися на посаді.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу.

“Ми будемо далі у юридичній площині доводити те, що необхідно виконувати рішення суду. Але зараз дочекаємося, щоб була опублікована результативна частина рішення суду. Від цього залежатимуть наші подальші кроки. Те, що лежить на поверхні, - так само звертатися з апеляцією до верхньої палати, за якою залишається останнє слово щодо задоволення цих двох клопотань. Тобто, як варіант, ми можемо йти шляхом апеляції. Щоб судовий позов був задоволений у повному об'ємі”, - сказав Горковенко.

Він пояснив, що зараз вийти на роботу у Нацраді не може, адже хоч Верховний Суд і визнав протиправним указ Зеленського, але при цьому два важливих клопотання не задовольнив. “Суд не задовольнив наші два клопотання, які стосувалися фактично поновлення мене на посаді. Зокрема, це було одне клопотання, яке б забезпечило поновлення мене на посаді, це клопотання яким ми просили суд зобов'язати Президента Зеленського скасувати указ про призначення Юрія Зіневича. Тобто про скасування указу щодо Зіневича та клопотання щодо поновлення мене на посаді суд відхилив”, - пояснив він.

Горковенко зазначив, що за законом глава держави мав би не ігнорувати рішення суду, а виконати його шляхом скасування указу про призначення Зіневича, бо тоді б тоді набув чинності указ про його призначення.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня тодішній Президент Петро Порошенко призначив завідувача відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення замість звільненого Юрія Артеменка. 24 травня новообраний Президент Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення, а також про призначення Володимира Горковенка членом Нацради. Горковенко оскаржив рішення Зеленського.