Члени НАЗК перед звільненням виплатили собі по 100-180 тисяч - Новак

Усі п'ять членів Національного агентства з питань запобігання корупції та виконувач обов'язків керівника апарату НАЗК перед звільненням виплатили собі матеріальну допомогу в розмірі від 100 до 180 тисяч гривень.

Про це розповіла на брифінгу в Києві в.о. керівника НАЗК Наталія Новак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли я прийшла в НАЗК, керівництво самоліквідувалось, там вже нікого не було. Всі вони звільнились, забрали трудові книжки, виплатили собі матеріальну допомогу "на соціально-економічні потреби", - зазначила вона.

Новак також поскаржилась, що у зв'язку з виплатою згаданої матеріальної допомоги, "коштів в бюджеті НАЗК було недостатньо для того, щоб можна було до кінця року виплатити зарплати".

При цьому на уточнення кореспондента Укрінформу, Новак назвала розмір матеріальної допомоги: "Я не пам'ятаю точну суму, але мова йде про всіх п'ятьох членів НАЗК і одного виконувача обов'язків керівника апарату НАЗК. І це були суми від 100 до 180 тисяч гривень".

Вона також зауважила, що такі дії передбачені законодавчо - і "це, скоріше, питання етики і моралі".

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", який набув чинності 18 жовтня, повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) достроково припинені, новий глава агентства повинен був бути обраний до 18 грудня.

20 жовтня Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови НАЗК на Наталію Новак.

16 грудня Transparency International Ukraine повідомила, що у конкурсі на зайняття посади голови Національного агентства з питань запобігання корупції переміг прокурор Олександр Новіков.