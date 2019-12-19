Ласкаво просимо у світ знань: міністерство освіти змінює правила входу

Вступники на бакалаврат можуть подати пакет ЗНО-сертифікатів, а вступники на магістратуру - скласти електронну заяву

Набули чинності нові правила прийому до вищих навчальних закладів. Як пояснює пресслужба Міністерства освіти України, наступного року від бажаючих вчитися на бакалавра вперше прийматимуть сертифікати ЗНО, отримані за останні чотири роки: відповідно 2020-2018 рр. (з усіх предметів) і 2017 (крім іноземної мови).

Причому можна подавати сертифікати в будь-якій комбінації, наприклад, в одному пакеті один сертифікат 2017 року, інший – 2018 чи будь-якого іншого, або, як раніше - результати тестування з усіх предметів за один рік.

Порогові бали

Для вступу на низку спеціальностей встановлені порогові бали. Порогом для вступу на бюджет будуть 125 балів, але абітурієнти можуть подати п’ять заяв на будь-які спеціальності.

Як і торік, 150 балів ЗНО з другого та третього конкурсних предметів треба мати для вступу на спеціальності «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія». Трохи підвищився конкурсний бал на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини». Зі 130 балів він виріс до 140.

Творчі конкурси

“Цього року творчі заліки та конкурси обов’язково проводили перед подачею документів у ВНЗ. Так вдалося уникнути будь-якої можливості маніпулювати їх результатами, підганяючи їх під результати ЗНО. Така практика буде і 2020 року. Разом із тим перенесуть і вступні іспити для деяких категорій абітурієнтів (учасники АТО, що вступають із захворюваннями, які є перешкодою для здачі ЗНО) до початку подання заяв”, – додали в міністерстві.

Молодші спеціалісти та молодші бакалаври

Абітурієнтам бакалаврату на основі молодшого спеціаліста потрібно обов’язково подавати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, а для спеціальностей “Економіка” і “Управління та адміністрування”, “Публічне управління і адміністрування” потрібен сертифікат тестування з математики (або історії України для вступу на контракт).

“Уперше буде держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на ступінь вищої освіти. Важливо, що для цих вступників не діятиме поріг 125 балів для участі в конкурсі на бюджет”, – повідомили в Міносвіти.

Магістратура

Також відтепер подати електронну заяву можна не тільки абітурієнтам після 11 класу, а й для вступникам на магістра після бакалаврату.

2020 року також планується розширити перелік спеціальностей, на які потрібно буде складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО на магістратуру. Так, у 2018 році таких спеціальностей було 18, у 2019 – 32, у 2020 році складання ЄВІ передбачено для більш як 80 спеціальностей.

На спеціальності «Право» та «Міжнародне право» крім цього вступники складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей.

Особливі освітні проблеми

Повідомляють також, що новими правилами розширюються можливості абітурієнтів з особливими освітніми потребами. З 2020 року приватний виш повинен забезпечувати таких вступників необхідними умовами для складання іспитів.

Дати подання документів

Вступники на бакалаврат можуть подати пакет ЗНО-сертифікатів

Реєстрація в електронних кабінетах і завантаження в них документів стартує 1 липня, прийом заяв і документів – 13 липня. Подати заяви можна до 18:00 22 липня для тих, хто вступає тільки за сертифікатами ЗНО, і до 18:00 16 липня для тих, кому ще потрібен творчий конкурс, співбесіда або вступний іспит.

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 6 травня до 18:00 3 червня. Єдиний іспит відбудеться 1 липня, а єдине фахове вступне випробування – 2 липня. Прийом заяв та документів для таких вступників почнеться 5 липня і триватиме до 22 липня.

Для всіх інших вступників у магістратуру терміни подачі документів, складання іспитів та інших вступних процедур визначаються правилами прийому вишів.

Довідково

Як повідомляв Укрінформ, торік вступити за широким конкурсом на бакалавра бюджетної форми навчання найскладніше було на «міжнародні» спеціальності – прохідний бал на них перевищує 190. Загалом ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами був такий:

Міжнародне право – 194,25 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт Міжнародні економічні відносини – 190,84 Стоматологія – 189,176 Політологія – 189,125 Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт Медична психологія – 186,9 (МОЗ) Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт Історія та археологія – 185,05 Публічне управління та адміністрування – 183,804.

Щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на «Право», «Інженерію програмного забезпечення», «Економіку», «Сферу обслуговування», низку спеціалізацій «Філології».

Торік понад 166 тисяч абітурієнтів подали понад 900 тисяч електронних заяв. Найпопулярнішими вишами за кількістю поданих заяв стали:

Київський національний університет ім. Шевченка;

Львівський національний університет ім. Франка;

Київський національний торговельно-економічний університет;

НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського ".

Рекомендацію на зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали понад 60 тисяч вступники.

Що ж до ціни навчання на контракті, то найдешевше було вчитися на хіміків та біологів, найдорожче — на юристів і мікробіологів. Традиційно найпопулярнішими спеціальностями серед вступників залишаються економіка, право, менеджмент, іноземні мови. Відповідно до цього попиту орієнтуються і виші у визначенні ціни — вона найбільше зростає саме за цими напрямами.

Підготував Олександр Волинський