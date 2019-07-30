Куди вступити найважче: Міносвіти назвало ТОП-10 спеціальностей
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
Загалом ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:
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Міжнародне право – 194,25
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Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт
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Міжнародні економічні відносини – 190,84
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Стоматологія – 189,176
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Політологія – 189,125
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Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт
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Медична психологія – 186,9 (МОЗ)
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Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт
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Історія та археологія – 185,05
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Публічне управління та адміністрування – 183,804.
Щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на «Право», «Інженерію програмного забезпечення», «Економіку», «Сферу обслуговування», низку спеціалізацій «Філології».
Порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Фармація, промислова фармація», які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість в ТОП-10 піднялися «Медична психологія» та «Публічне управління та адміністрування».
Як повідомляв Укрінформ, понад 60 тис. вступників отримали рекомендації на бюджет. Для зарахування їм треба до 18-ї години 31 липня особисто принести до вишу оригінали документів.