Куди вступити найважче: Міносвіти назвало ТОП-10 спеціальностей

У 2019 року вступити за широким конкурсом на бакалавра бюджетної форми навчання найскладніше було на «міжнародні» спеціальності – прохідний бал на них становить понад 190.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Загалом ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:

Міжнародне право – 194,25 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт Міжнародні економічні відносини – 190,84 Стоматологія – 189,176 Політологія – 189,125 Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт Медична психологія – 186,9 (МОЗ) Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт Історія та археологія – 185,05 Публічне управління та адміністрування – 183,804.

Щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на «Право», «Інженерію програмного забезпечення», «Економіку», «Сферу обслуговування», низку спеціалізацій «Філології».

Порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Фармація, промислова фармація», які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість в ТОП-10 піднялися «Медична психологія» та «Публічне управління та адміністрування».

Як повідомляв Укрінформ, понад 60 тис. вступників отримали рекомендації на бюджет. Для зарахування їм треба до 18-ї години 31 липня особисто принести до вишу оригінали документів.