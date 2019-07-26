Вступна кампанія: на бюджет пройшли понад 60 тисяч абітурієнтів

В Україні рекомендацію на зарахування на бюджетну форму навчання у вишах отримали 60 354 вступники.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Орієнтовно з 16-ї години в електронних кабінетах з'являтимуться рекомендації на бюджет – загалом їх отримали 60 354 вступники на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування). Розподіл місць відбувся сьогодні, 26 липня 2019 року, за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення", - йдеться у повідомленні

У тих вступників, що отримали рекомендацію, навпроти однієї із заяв статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування". Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.

Таким вступникам треба до 18-ї години 31 липня виконати вимоги до зарахування та особисто принести до вишу оригінали документів. Зокрема:

копію документа, що посвідчує особу;

оригінал документа про освіту та додаток до нього;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

сертифікати ЗНО;

4 кольорові фото 3Х4;

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Вступників, які виконають вимоги, повинні зарахувати до 12-ї години 1 серпня, про що заклад видає відповідний наказ. Відтак в електронному кабінеті вступника статус заяви має змінитися на "Включено до наказу".

Якщо вступник не виконає вимоги до зарахування до 18-ї години 31 липня, то його рекомендація на бюджет анулюється, а заява набуває статусу "Виключено зі списку рекомендованих".

Уся інформація відображається в електронних кабінетах вступників, а також на офіційному ресурсі.

Якщо після розподілу бюджетних місць у вступників виникнуть питання щодо його справедливості, вони можуть звернутися насамперед до приймальних комісій або скористатися алгоритмами верифікації, які викладені в додатку 6 до Умов прийому.

До 9 серпня триватиме переведення на вакантні місця бюджету – це будуть ті місця, правом вступу на які не скористаються рекомендовані на них вступники. Однак важливо, що принести документи, які підтверджують право на переведення, вступник повинен не пізніше 6 серпня.

За всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є передбачені законом пільги. Зокрема, першою категорією переведення незалежно від конкурсного бала є діти загиблих захисників України. Наступні категорії, переведення яких залежить від конкурсного бала, – діти учасників АТО, особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, діти шахтарів (певні категорії), внутрішньо переміщені особи, діти з багатодітних сімей (5 і більше) тощо.

Переведеними можуть бути вступники на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Йдеться про підтягування списків черговиків по широкому конкурсу. Таке переведення можливе за наявності місць та відсутності претендентів на них з числа пільгових категорій.

Важливо, що для переведення на бюджетні місця вступники попередньо обов’язково мають бути зараховані на контракт.