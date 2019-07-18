Фінал вступної кампанії: Міносвіти оприлюднило алгоритм дій абітурієнтів

Вступники у заклади вищої освіти, які отримали рекомендацію на бюджетну форму навчання, мають принести оригінали документів у виш до 31 липня.

Про це на брифінгу стосовно перебігу вступної кампанії сказала директор ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо заява допущена приймальною комісією до участі в конкурсному відборі, то вступник матиме можливість до 12 години 26 липня отримати рекомендацію до зарахування на бюджет. В електронному кабінеті з’явиться відповідний статус заяви. У строк до 18 години 31 липня вступник має надати до приймальної комісії закладу освіти оригінали документів”, - сказала Бєлік.

Необхідні документи: копія документа, що посвідчує особу, оригінал документа про освіту та додаток до нього, копія військово-облікового документа, сертифікати ЗНО, 4 кольорові фотографії 3х4 см, інші документи, що передбачені правилами прийому до конкретного закладу вищої освіти.

“Після виконання всіх вимог у строк до 12 години 1 серпня статус заяви змінюється на “Включено до наказу”. Це означає, що виш видає наказ про зарахування вступника”, - наголосила Бєлік.

В той же час вона нагадала, що у випадку якщо вступник не подав оригінали документів, його рекомендація на зарахування на бюджет анулюється і заява набуває статусу “Виключено із списку рекомендованих”.

“У тих вступників, які до 26 липня не отримають рекомендацію зарахування на бюджет, напроти всіх заяв залишиться статус “Допущено до конкурсу”. Заяви таких вступників автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Рекомендації на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вступники отримують не раніше 12 години 1 серпня. Про що буде здійснено відповідний запис в кабінеті вступника напроти заяви”, - розповіла Бєлік.

Реєстрація заяв у системі ЄДЕБО на вступ у виші за результатами ЗНО завершується 22 липня о 18 годині. В МОН порадили вступникам не затягувати до останнього дня подачу заяв, оскільки потрібен деякий час на проходження заяви в приймальній комісії та з'ясування питань у разі їх виникнення.

Також в МОН нагадали, що переведення на місця державного замовлення тих вступників, які мають на це право, проводиться до 9 серпня.

"Тобто закладу буде надано місце державного замовлення для вступника, якщо він не скористається ним, його буде звільнено на переведення пільговиків з контракту на бюджет. Це вступники з пріоритетних спеціальностей, які залишаться за рисою надання рекомендацій 26 липня", - сказав на брифінгу директор департаменту вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.

Також він нагадав. що до 26 вересня працюють освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна", через які до українських вишів можуть вступати абітурієнти з тимчасово непідконтрольних та окупованих територій.

Для вступників з Криму та м. Севастополь прийом документів на бюджет здійснюється до 12 години 19 липня, для вступників з Донбасу до 18 години 22 липня.

"Після цих дат вони можуть брати участь у конкурсі, вступати на контракт, а вже далі розглядаються заяви про можливе переведення на бюджет" - сказав Шаров.