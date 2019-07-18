Вступна кампанія: уточнення потребують 5000 заяв

В Україні 5 тисяч заяв, поданих абітурієнтами до вишів, потребують уточнення через некоректні дані.

Про це сказала директор ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік на брифінгу стосовно перебігу вступної кампанії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу звернути увагу вступників: наразі у 5 тисячах зареєстрованих заяв встановлено статус “Потребує уточнення”. Цей статус означає, що заяву прийнято до розгляду вишем, але вона потребує уточнення, оскільки є некоректні дані”, - пояснила Бєлік.

Вона поінформувала, що в цьому випадку вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти, у який він подав заяву. Контактні дані приймальних комісій зазначені в конкурсних пропозиціях вишів.

Говорячи про найпоширеніші звернення на гарячі лінії МОН та ДП “Інфоресурс”, Бєлік зазначила, що багато проблем виникає через неузгодженість дій абітурієнтів та їхніх родичів, зокрема, через те, що родичі абітурієнтів (матері, бабусі) самостійно реєструють електронні кабінети та без дозволу самих абітурієнтів подають заяви у виші і встановлюють пріоритети.

“Будь ласка, спілкуйтеся між собою. Через подібні звернення найбільше типових ситуацій, які призводять до неможливості скасувати вступником заяву і вступити до омріяного закладу освіти”, - закликала директор ДП “Інфоресурс”.

Також, за її словами, часто на гарячі лінії звертаються вступники, які складали ЗНО, але не подолали пороговий бал “склав/не склав”, відповідно, в такому випадку результат ЗНО буде: “не склав”, і такий сертифікат не можна використати при вступі до вишу.

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Загалом, як повідомив на брифінгу директор департаменту вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, зараз Єдина державна база з питань освіти в цілому працює без будь-яких збоїв. Він наголосив, що проблеми, які можуть виникати у вступників при створенні кабінету, завантаження в нього документів та створення заяв, можна вирішити в кожному конкретному випадку при зверненні на гарячі лінії МОН та ДП “Інфоресурс”.

Як повідомлялося, в Україні 10 липня стартував прийом заяв до вищих навчальних закладів.

Реєструвати кабінети та подавати через них заяви можна буде до 18-ї години 22 липня для тих, хто вступає за сертифікатами ЗНО та/або творчими конкурсами, складеними з 1 до 10 або 12 липня, й до 16 липня – для вступників за співбесідою, іспитами чи творчими конкурсами.

26 липня буде оприлюднений рейтинговий список вступників до українських вишів на бюджет, а до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи до вишів.