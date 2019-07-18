Абітурієнти створили понад 160 тисяч електронних кабінетів

Вступники у заклади вищої освіти створили понад 160 тисяч електронних кабінетів в системі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Про це у Facebook повідомляє Міністерство освіти та науки.

"На ранок 18 липня створено 161 931 електронний кабінет, з них активовано 161 816. Подано електронних заяв 725 439", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за статистикою ЄДЕБО, на всі освітні кваліфікаційні рівні - бакалавра, магістра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра - станом на ранок 18 липня подано 1 млн 105 тис. 216 заяв в електронній та паперовій формі.