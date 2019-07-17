Вступна кампанія: до освітніх центрів на Луганщині вже звернулись понад 560 осіб

«На сьогодні в області працює 9 Освітніх центрів “Донбас-Україна”, до яких уже звернулись за консультацією 562 особи. 238 - подали документи через ОЦ по Луганській області, 54 з них - абітурієнти з непідконтрольних територій - подали документи із тимчасовою довідкою», - розповіла вона.

У свою чергу, керівник Фонду «Відкрита політика» Ірина Жданова розповіла про інформаційну кампанію та роботу “гарячої лінії” для абітурієнтів, яка працює вже 4-й рік за підтримки ЮНІСЕФ та USAID: «Гаряча лінія Фонду «Відкрита політика» за ці роки прийняла понад 30 тисяч дзвінків. З них близько 5 000 дзвінків – з не контрольованих урядом України районів (НПУТ) Донецької і Луганської областей, територій вздовж «лінії розмежування». За період із січня по червень 2019 року було прийнято понад 3329 дзвінків, з них 823 – звернення з НПУТ, «лінії розмежування»».

Вона подякувала за допомогу у проведенні інформаційної кампанії Міністерству освіти і науки України, Міністерству інформаційної політики, Державній прикордонній службі України та Укрзалізниці, завдяки яким у цьому році інформаційна кампанія розпочалась іще в січні, і нею було охоплено вже більш як 555 тисяч населення.

«У цьому році МІП надрукував великий тираж інформаційної продукції, за сприяння Державної прикордонної служби на КПВВ було оперативно розміщено великі банери і постери, розповсюджено покрокові інструкції-євробуклети, було поширено інформаційні продукти ОЦ, школам, у громадському транспорті. Укрзалізниця розмістила листівки у 69 поїздах, 966 вагонах Донецького, Одеського, Південного, Придніпровського, Львівського та Південно-Західного напрямків. Анімаційні ролики транслюються на 588 моніторах потягів Інтерсіті», - повідомила керівник Фонду “Відкрита політика”.

Під час пресланчу також було презентовано соціальну рекламу для абітурієнтів з непідконтрольних територій та оновлений сайт «Доступна освіта» - dostupnaosvita.com.ua.

Сайт dostupnaosvita.com.ua створено для допомоги вступникам та школярам з не підконтрольних уряду України територій та Криму. На сайті є безкоштовні відеоуроки для підготовки до ЗНО і ДПА з української мови, історії України, інших предметів, відеоінструкції. Сайт адаптований для людей з вадами зору.

Фото Ірини Мацай