Понад 700 жертв за дев'ять місяців - у Соколовської розповіли про масштаби домашнього насильства

За 9 місяців 2019 року в Україні внаслідок домашнього насильства загинули 777 осіб.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський у відео, опублікованому у Facebook.

“За 9 місяців цього року внаслідок домашнього насильства загинули 777 людей, 305 з яких - діти. Ще 117 дітей були вбиті своїми матерями під час народження”, - сказав Ніжинський.

Він повідомив, що вже у 2019 році запрацює Національна гаряча лінія для постраждалих та свідків домашнього насильства.

Окрім того, за його словами, Мінсоцполітики запровадить єдиний реєстр жертв домашнього насильства, який дозволить отримати цілісну картину постраждалих, а також — координувати роботу відповідних відомств.

Ніжинський додав, що наразі в Україні функціонує 23 притулки для постраждалих від домашнього насильства.