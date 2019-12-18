Комісія з журналістської етики цьогоріч отримала понад 50 скарг

Комісія з журналістської етики у 2019 році отримала понад 50 скарг.

Про це повідомила член комісії Тетяна Лебедєва під час експертного обговорення на тему “Саморегуляція у медіа”, що проходить в Укрінформі.

“Щодо Комісії журналістської етики... У 2019 році більш ніж 50 скарг... Дуже активно комісія працювала під час виборів. Це був спільний проєкт руху “За відповідальні вибори”, і комісія взяла на себе роль оцінювання порушень і виборчого законодавства, і етики журналістами”, - сказала Лебедєва.

​Експертне обговорення можливостей ефективної саморегуляції у медійній спільноті України в Укрінформі / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За її словами, за результатом розгляду скарг ухвалено 18 рішень під час виборчої президентської кампанії та 8 рішень під час парламентської кампанії.

“І хочу сказати, що вже ми дуже уважно дивимося на зворотний зв’язок — тобто, як медіа реагують на наші скарги. Якщо раніше було так, що ми просто виписували і розміщували на сайті, зараз ми комунікуємо з тими, проти кого розглядали скаргу”, - зауважила Лебедєва.

Вона також наголосила, що Комісія з журналістської етики не лише розглядає скарги, а й популяризує професійні етичні стандарти.