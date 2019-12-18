Колишні бранці Кремля подякували латвійським депутатам за підтримку України

Українці вдячні Латвії за активну позицію з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України та допомогу потерпілим на Донбасі.

Про це йшлося на зустрічі колишніх бранців Кремля, які на запрошення уряду Латвії проходять курс відновлення у Національному реабілітаційному центрі Вайварі, з латвійськими депутатами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Латвія завжди обстоювала активну позицію з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, надавала допомогу потерпілим на Донбасі, а також визнала геноцид кримськотатарського народу. За що ми вам вдячні», - сказав Едем Бекіров.

У свою чергу, Роман Сущенко закликав латвійських депутатів докласти максимальних зусиль, щоб події ХХ століття, коли були позбавлені незалежності східноєвропейські народи, у т.ч. українського та латвійського, ніколи не повторилися. «Комунізм, імперський шовінізм і тотальна русифікація - це шлях до викоренення наших культур та нищення наших народів. Головними об'єднавчими ідеями сьогодні є єдність та спільна безпекова політика проти агресора», - зазначив він.

Колишні політичні в’язні також подякували латвійській стороні за можливість пройти реабілітацію у Латвії та закликали депутатів Сейму Латвії не припиняти консолідувати міжнародну спільноту задля тиску на країну-агресора щодо звільнення окупованих українських територій, припинення вогню на Сході України, визволення всіх українських бранців.

Заступник голови комісії Сейму у закордонних справах Оярс Ерікс Калниньш зазначив, що Латвія постійно та на усіх міжнародних майданчиках ініціює обговорення питання конфлікту в Україні. «Ми обговорюватимемо постійно ці питання, оскільки як тільки ми це припинимо, ми зрадимо нашим цінностям та втратимо державність і незалежність», - зазначив він.

За словами його колеги, секретаря комісії у закордонних справах Інесе Войки, хоча Сейм Латвії і змінився на 60%, питання України лишатиметься актуальним. «Ми вже ухвалили чотири декларації на підтримку України, постійно порушуємо це питання на засіданнях асамблей (НАТО, ОБСЄ та ПАРЄ) у міжпарламентських форматах Скандинавських країн та країн Бенілюксу», - додала вона.

Латвійські парламентарії також цікавилися ситуацією щодо дотримання прав людини у російських в’язницях, а також політичною ситуацією в Україні. Зокрема, член комісії з питань бюджету та фінансів Ігор Піменов попросив Станіслава Клиха та Олега Сенцова розповісти про тортури, які до них застосовувалися. «Я пройшов багато випробувань, у т.ч. і через тортури у російських буцегарнях. Це були «Гуантанамо Кавказу» та в’язниці Челябінської області, де мене катували електричним струмом, ледь не відірвали пальці, душили пластиковими пакетами та постійно били, принижували людську гідність», - розповів Клих.

Як повідомляв Укрінформ, у Латвії курс реабілітації проходять 11 ексбранців Кремля, звільнених в результаті обміну утримуваними особами 7 вересня.