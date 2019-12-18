Вбивство Шеремета: адвокат вимагає від МВС спростування інформації щодо Грищенків

Адвокат ветеранів АТО Інни і Владислава Грищенків Віталій Ковальчук вимагає від МВС спростувати інформацію щодо ймовірної причетності його підзахисних до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він написав у Facebook.

"Офіційно. Захист вимагає від МВС спростування брехні, в тому числі, про причетність родини Грищенків до вбивства Павла Шеремета", - написав Ковальчук.

Він зазначив, що чекає на реакцію МВС та готує позов до суду.

Ковальчук прикріпив до посту сканкопії своєї заяви.

Як повідомлялося, ветерана АТО Інну Грищенко (позивний "Пума") затримали 5 листопада.

Вже наступного дня Печерський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.

За даними ЗМІ, чоловіка "Пуми" Владислава Грищенка (позивний "Буча") затримали у вересні 2019 року за підозрою в замаху на підприємця з Івано-Франківської області - бізнесмен в липні 2018 року знайшов під своєю машиною вибуховий пристрій. За цією ж справою затримали й Інну Грищенко.

Тоді ж повідомлялося, що подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.