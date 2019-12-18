У справі "Пуми" і "Бучі" затримали імовірного замовника підриву авто в Косові

Слідство у справі ветеранів АТО Інни (Пума) і Владислава (Буча) Грищенків затримало чоловіка, якого вважає організатором підриву авто у місті Косів Івано-Франківській області.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу їх адвокат Віталій Ковальчук.

“Слідство знайшло особу, яку вважає організатором. На даний час цій особі пред’явлена підозра в організації епізоду так званого замаху на вбивство бізнесмена Ч. в Івано-Франківській області у 2018 році”, - сказав він.

Ковальчук додав, що правоохоронці затримали цього чоловіка і з ним проводять слідчі дії.

“Доказова база та сама, що і в Грищенків. Все базується на припущеннях і уривках розмов, які були продемонстровані на брифінгу”, - повідомив адвокат.

Як повідомлялося, подружжя АТОвців Грищенків правоохоронці затримали восени 2019 року за підозрою у причетності до замаху на бізнесмена Ч. у місті Косів в Івано-Франківській області.

Слідство вважає, що під час замаху на бізнесмена було використано саморобний вибуховий пристрій, майже ідентичний тому, що застосували під час убивства журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року.