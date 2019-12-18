Голова Служби безпеки України Іван Баканов привітав співробітників військової контррозвідки СБУ з професійним святом.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Ви – справжні патріоти України, для яких захист інтересів держави є справою честі. Своєю працею ви заслужили авторитет у суспільстві та серед бойових побратимів з різних відомств", - йдеться у вітанні.

Баканов зазначив, що 34 військовослужбовці з Головного управління військової контррозвідки СБУ відзначені державними нагородами, а понад 1000 – відомчими відзнаками.

Читайте також: СБУ не дала вивезти у Росію деталі до військових літаків

"Особливі слова подяки тим співробітникам, які сьогодні виконують бойові завдання на сході України. Бажаю кожному з вас миру, родинного щастя й добробуту, плідних вагомих звершень заради процвітання України", - зазначив голова СБУ.

Він побажав військовим контррозвідникам міцного здоров’я та невичерпної життєвої енергії. А також оперативної удачі, яка для контррозвідника дійсно багато значить.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році військова контррозвідка СБУ викрила 17 агентів, локалізувала 67 спроб заволодіння воєнними секретами.