Українського капітана повторно заарештували через аварію на Дунаї

Капітана круїзного судна Viking Sigyn, 64-річного одесита Юрія К., який потрапив в аварію на Дунаї, жертвою якої стали 28 осіб, повторно заарештували в Будапешті.

Про це повідомляє AP.

"Капітан судна, причетного до травневого зіткнення з екскурсійним катером на річці Дунай, під час якого загинули 28 людей, був затриманий, щоб унеможливити його втечу до початку суду, заявили угорські прокурори в понеділок", - йдеться у публікації.

Відповідне рішення про арешт в понеділок, 16 грудня, ухвалив Центральний районний суд Пешта. Його можна буде оскаржити.

Капітан був звільнений з ув'язнення після того, як у жовтні розслідування аварії закінчилося, однак йому довелося носити електронний браслет. Крім того, капітану було заборонено залишати призначене місце проживання без дозволу.

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Як повідомляв Укрінформ, зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером на річці Дунай сталося 29 травня. Катер перекинувся та затонув. Загалом на борту було 35 людей, з яких загинули 28 - переважно туристи з Південної Кореї.

Наприкінці листопада прокуратура Угорщини висунула офіційне обвинувачення українцю. Його звинувачують у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв та 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення з іншим катером.

Прокурор вимагає, щоб суд ув’язнив капітана судна на дев'ятирічний термін, а також заборонив йому керувати водним транспортом протягом 9 років.