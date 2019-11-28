У Будапешті висунули обвинувачення українському капітану Viking Sigyn

Прокуратура Угорщини висунула офіційне обвинувачення 64-річному одеситу, капітану швейцарського круїзного судна Viking Sigyn.

Про це повідомляє Hungary Today.

“64-річного українського капітана Viking Sigyn звинувачують у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв та 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення (з іншим катером - ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з обвинувальним висновком прокуратури Будапешта, капітан круїзного корабля втратив пильність під час керування судном протягом декількох хвилин, що призвело до подальших трагічних наслідків. Згідно з документом, українець також не зміг утримувати безпечну відстань і сигналізувати про наміри обігнати екскурсійний човен. Капітан не виконав зобов'язання щодо надання допомоги постраждалим після зіткнення.

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Прокурор вимагає, щоб суд ув’язнив капітана судна на дев'ятирічний термін, а також заборонив йому керувати водним транспортом протягом 9 років за умови, що обвинувачений визнає свою вину та відмовиться від права на суд.

Як повідомлялося, зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером на річці Дунай сталося 29 травня. Катер перекинувся та затонув. Загалом на борту човна було 35 людей, з яких загинули 28 - переважно туристи з Південної Кореї.

Угорський суд на місяць заарештував українського капітана лайнера Viking Sigyn за звинуваченням у злочинному недбальстві, але потім звільнив його під заставу у розмірі 15 млн угорських форинтів (понад 50 тисяч доларів).

Однак пізніше Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу суперечить національному законодавству, і скасував його.