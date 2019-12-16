Уряд розмістив МКМС за трьома адресами

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розміщення Міністерства культури, молоді та спорту у будівлях, які раніше займали три відомства.

Відповідне розпорядження від 11 грудня опубліковане на Урядовому порталі.

"Розмістити Міністерство культури, молоді та спорту по вул. Еспланадній, 42, вул. Прорізній, 2, вул. Івана Франка, 19, у м. Києві на площах, які займають Міністерство інформаційної політики, Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту", - йдеться у розпорядженні.

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Як повідомлялося, у вересні 2019 року Кабмін ухвалив постанову "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", згідно з якою утворено Міністерство культури, молоді та спорту України на базі Міністерства інформаційної політики. На цей новоутворений центральний орган виконавчої влади покладено завдання та функції Міністерства культури, Міністерства молоді та спорту та Міністерства інформаційної політики.