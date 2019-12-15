Азербайджан заявляє, що Україна депортувала опозиційного блогера Ісаєва

Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва. На підставі рішення суду в Баку Ісаєва 14 грудня арештували. За якою статтею порушена справа проти блогера – влада Азербайджану не повідомляє.

Про це 15 грудня повідомила Державна міграційна служба Азербайджану, пише Радіо Свобода.

"Ельвін Ісаєв, громадянин Азербайджанської Республіки, 1980 року народження, був депортований в Азербайджан 12 грудня 2019 року за порушення імміграційного законодавства України", – йдеться в повідомленні.

Офіційний Київ ситуацію наразі не коментував.

Як повідомлялося, Ісаєв жив у Росії з 1998 року, він отримав громадянство у 2001 році.

У серпні 2019 року Ісаєва затримали, згодом суд у Санкт-Петербурзі ухвалив рішення про видворення блогера з Росії і позбавив його громадянства Росії, визнавши його паспорт недійсним (через деякий час це рішення було скасовано). Сім’я Ісаєва пов’язувала його затримання в Росії і судове рішення з публікаціями в блозі. У них він критикував керівництво Азербайджану, називав президента Ільхама Алієва диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.

Після позбавлення його російського паспорта Ісаєв у кінці вересня поїхав в Україну.

За даними українських ЗМІ, 12 грудня він зник у Києві.